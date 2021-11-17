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Son dakika haber | Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ermenistan'la sınırda yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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