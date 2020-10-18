Son dakika haber: Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı

Son dakika haber: Samsun'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Samsun'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Samsun Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

AGD Samsun Şubesi Başkanı Şenol Altun, yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğüne dikkati çekti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycanlı vatandaşı katlettiğini belirten Altun, binlerce kişiyi de evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini dile getirdi. Altun, Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığını, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğini vurguladı.

Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplumun bugün bir kez daha çifte standart uyguladığına işaret eden Altun, 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

Zalim ve işgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum sivilleri katlettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun