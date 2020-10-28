Son dakika haber: Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü

28.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:34
Son dakika haber: Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü

Son dakika haber: Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 21 sivilin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Misket bombaları Berde'nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü.

Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ulaşan itfaiye araçları, bombaların patlaması sonucu çıkan yangını söndürdü.

Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

Yakınlar hastaneye akın etti

Saldırı sonrası yaralı siviller ambulansla Berde Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerinde ve hastanede vefat eden siviller de morga kaldırıldı.

Yakınlarının kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Annesi, kardeşi, babasını kaybedenler, morg ve hastane kapısında fenalık geçirdi.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, yaralıların ve ölenlerin panik halindeki yakınlarını yatıştırırken, hastaneye de olası bir saldırı nedeniyle kimse yaklaştırılmadı.

Annesini kaybettiği için şoke olan Leyla Mustafeyeva, AA muhabirine, "Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Annemi göremedim. Şu anda morgda. Ben annesiz kaldım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Eddie Newton Mustafa Cengiz Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 15:34:34. #1.14#
title