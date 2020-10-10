Son dakika haber... Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi
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Son dakika haber... Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

10.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:34
Son dakika haber... Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

Bir son dakika haberine göre Ermenistan Ordusunun bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Ermenistan Ordusunun bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusunun bugün saat 19.00 civarında Ağdam ilinin Çemenli ve Zengişalı köylerine yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Çemenli köyünde Gündüz Hüseynov (46) yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 32'ye çıktı.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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