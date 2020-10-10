Son dakika haber... Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

Bir son dakika haberine göre Ermenistan Ordusunun bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil yaşamını yitirdi.