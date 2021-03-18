Son dakika haber! Ermenistan Genelkurmay Başkanı mahkeme kararına kadar görevde kalacak

Son dakika haberlerine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevden aldığı Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın mahkeme kararına kadar görevde kalacağı açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevden aldığı Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın mahkeme kararına kadar görevde kalacağı açıklandı.

Ermenistan'da ordunun görevinden istifa etmesini istediği Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı. Paşinyan'ın talebini iki kez reddeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaparak, Gasparyan'ın görevine devam etmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının talebini değerlendireceğini duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın avukatı Artur Hovhannisyan yaptığı açıklamada, "İdari mahkeme Gasparyan'ın durumu ile ilgili tedbir uygulamaya karar verdi. Yani nihai karar verilene kadar Gasparyan görevinin başında kalacak" dedi.

Gasparyan'ın çalışma ofisine gidip gitmediği ile ilgili soruya da cevap veren Hovhannisyan, "Müvekkilimin şu an ofisine gidip gitmediğini bilmiyorum ama şu an doğrudan Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunu üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da şubat ayında ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı