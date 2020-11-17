Son dakika haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti
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Son dakika haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:07
Son dakika haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

Son dakika haberleri: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan istifa etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan istifa etti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ için yürüttüğü operasyonda büyük kayıp vererek ağır yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Binlerce kişinin başkent Erivan'da sokaklara dökülerek istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, bugün Meclis'te konuştu. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı verdiğini açıkladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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