Son dakika haber! Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi bozmaya devam ediyor

Bir son dakika haberine göre Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkesi bozarak Azerbaycan askerlerinin bulunduğu İstisu ve Ağdam köyündeki mevzilere ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkesi bozarak Azerbaycan askerlerinin bulunduğu İstisu ve Ağdam köyündeki mevzilere ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz yerel saatle 20.00'den başlayarak 22.30'a kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın olan Kelbecer ilinin İstisu ve Tovuz'un Ağdam köyündeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Berd ilinin Mosesgeh köyünde bulunan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığını belirtildi. Ayrıca bugün yerel saatle 08.30'da da Ermeni askerlerinin, Ermenistan'ın Vedi bölgesine bağlı Arazdayan köyü yakınlarındaki mevzilerden Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı