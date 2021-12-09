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Son dakika haber: Ermenistan askerlerinden, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Son dakika haber: Ermenistan askerlerinden, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Azerbaycan-Ermenistan sınırı olan Kelbecer'de, Ermeni askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırı olan Kelbecer'de, Ermeni askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında Ermenistan'a bağlı Basarkeçer ilinde konuşlanan Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı kaydedildi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise, durumun kontrol altına alındığı ve Ermenistan'a gerekli misillemenin yapılacağı duyuruldu. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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