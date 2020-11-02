Son dakika haber: Ermenistan, Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladı
02.11.2020 07:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:43
Son dakika haberleri: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı