Son dakika haber: Ermenistan,  Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladı
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Son dakika haber: Ermenistan,  Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladı

02.11.2020 07:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:43
Son dakika haber: Ermenistan,  Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladı

Son dakika haberleri: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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