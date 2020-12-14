Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü
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Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

14.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:40
Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Son dakika haber... Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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