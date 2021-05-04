Son dakika haber: Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adı Kars'ta yaşatılacak
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Son dakika haber: Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adı Kars'ta yaşatılacak

Son dakika haber: Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adı Kars'ta yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Osmanlı Devleti'nin Türk şairlerinden Kağızmanlı Hıfzı'nın adı, doğduğu Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir yurda verildi.

Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Osmanlı Devleti'nin Türk şairlerinden Kağızmanlı Hıfzı'nın adı, doğduğu Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir yurda verildi.

Kağızman Kaymakamı vekili Turan Soğukoluk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve beraberindekiler Kağızman ilçesindeki yatırımları inceledi.

Ermeni çetelerince şehit edilen şair Kağızmanlı Hıfzı'nın adı 534 yataklı yüksek öğrenim yurduna verildi.

Milletvekili Arslan, yurttaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunun öğrencilere kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Yurdun adını da Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adını verdiklerini dile getiren Arslan, "Yurda Kağızmanlı Hıfzı adını verdik, biz teklifi götürdük, Gençlik ve Spor Bakanlığımız onayladı. Hem öğrencilerin barına bileceği, eğitimlerini yapabileceği bir mekan olması hasebiyle hem de Kağızman için çok değerli bir isim olan rahmetle andığımız Kağızmanlı Hıfzı isminin yaşatılabilmesi için çok önemsediğimizi vurgulamak isterim." dedi.

Arslan, Kağızmanlı Hıfzı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Kağızmanlı Hıfzı ismi çok önemli hafızlık, medresede öğretmenlik yapmış. Aynı zamanda şairlik yapmış Kağızman'ın bir değeri ne yazık ki genç yaşta Kağızman'da bir çok Kağızmanlının şehit edildiği gibi Ermenilerin toplu olarak şehit ettiklerinde şehit olmuş. Hafızlığı, şairliği ve öğretmenliğiyle Kağızman'ın bir değeri olan ve Ermeni çetelerinin mezalimi döneminde şehit edilmiş bir değerimizi anmak adına ismini yurda verdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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