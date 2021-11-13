Son dakika haber: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
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Son dakika haber: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, öğle saatlerinden başlayarak Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden keskin nişancı tüfeği ve el bombası fırlatıcı dahil farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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