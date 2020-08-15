Son dakika haber: Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri sürüyor Son dakika haberleri... Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar devam ediyor. Merkez, Korona virüs önlemleri çerçevesinde ve sınırlı kontenjan ile hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri Korona virüs ile mücadele çerçevesinde hizmet veriyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yer alan Yaşam Köyü bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi yeni döneme kısıtlı kontenjan ile başlayacak. Giriş ve çıkışlarda çocukların ateş ölçümleri yapılacak ve merkeze aileler de dahil olmak üzere çocuklar ve eğitmenler haricinde kimse alınmayacak. Öte yandan merkez çalışanları ile eğitmenler dönem boyunca her sabah kıyafetlerini değiştirerek işbaşı yapacak. Bina ise her akşam boşaltıldıktan sonra ilaçlanarak dezenfekte edilecek ve ardından havalandırılarak ertesi güne hazır hale getirilecek. Ayrıca bina içerisindeki her katta dezenfektan noktaları oluşturulacak.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci ile birlikte koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle uygulanacağı şekilde hizmet verecek. Merkezde kayıt işlemleri 18 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Eylül 2020 itibari ile 36-57 ay arasındaki tuvalet eğitimini tamamlamış olan çocukların kabul edileceği merkez ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, (222) 314 07 80 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA