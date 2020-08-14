Son dakika haber! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri: EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDAErkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
14.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:33
EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Kaynak: DHA