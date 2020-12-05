Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var"

05.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:01

- Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var" Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1-1'lik Menemenspor maçı sonrası, "Kazansak çok daha iyi olurdu, kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz.

- Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var"

İZMİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1-1'lik Menemenspor maçı sonrası, "Kazansak çok daha iyi olurdu, kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz. Artık yenilmemeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubumuz var" dedi.

TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, İzmir deplasmanında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, son 2 maçını kazanan iki ekibin karşılaşmasının beklendiği gibi mücadeleci geçtiğini söyledi. Genç rakiplerinin çok mücadele ettiğini, kendilerinin de buna karşılık verdiğini kaydeden Sözeri, şunları söyledi:

"Aslında öne de geçtik, kazanabilirdik de ama anlık hatamızdan, top ayağımızdayken kaptırdığımız toptan dolayı golü yedik. Kazansak çok daha iyi olurdu, kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz, deplasmanda aldığımız 1 puana seviniyoruz. Oyuncularım şunu göstermeye başladılar, biz bir takımız, biz büyük bir aileyiz. Ne kadar eksiğimiz olursa olsun biz çıkarız bu forma için bu camia için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bunu gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Artık yenilmemeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubu, bir camia olmak benim için çok kıymetli."

Erkan Sözeri: 'Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var'
Erkan Sözeri: 'Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var'
Erkan Sözeri: 'Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var'
Erkan Sözeri: 'Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sözeri: 'Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz'
Sözeri: "Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz"
Paris Saint-Germain'li Oyuncular Basketbol Oynadılar
Paris Saint-Germain'li Oyuncular Basketbol Oynadılar
Juventus'ta Pirlo'nun 'Az sayıda karakterli oyuncumuz var' sözü kriz çıkardı
Juventus'ta Pirlo'nun "Az sayıda karakterli oyuncumuz var" sözü kriz çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Işık İrem Derici Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Sörloth Necip Uysal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:01:30. #1.14#
title