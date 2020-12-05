Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var"

- Erkan Sözeri: "Artık kazanmaya oynayan bir oyuncu grubumuz var"

İZMİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1-1'lik Menemenspor maçı sonrası, "Kazansak çok daha iyi olurdu, kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz. Artık yenilmemeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubumuz var" dedi.

TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, İzmir deplasmanında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, son 2 maçını kazanan iki ekibin karşılaşmasının beklendiği gibi mücadeleci geçtiğini söyledi. Genç rakiplerinin çok mücadele ettiğini, kendilerinin de buna karşılık verdiğini kaydeden Sözeri, şunları söyledi:

"Aslında öne de geçtik, kazanabilirdik de ama anlık hatamızdan, top ayağımızdayken kaptırdığımız toptan dolayı golü yedik. Kazansak çok daha iyi olurdu, kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz, deplasmanda aldığımız 1 puana seviniyoruz. Oyuncularım şunu göstermeye başladılar, biz bir takımız, biz büyük bir aileyiz. Ne kadar eksiğimiz olursa olsun biz çıkarız bu forma için bu camia için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bunu gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Artık yenilmemeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubu, bir camia olmak benim için çok kıymetli."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı