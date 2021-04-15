Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
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Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı

Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocukların çeşitli etkinliklere katılıp hem eğlenip hem öğrenecekleri Erikli Aktivite Merkezi'ni hizmete açtı.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocukların çeşitli etkinliklere katılıp hem eğlenip hem öğrenecekleri Erikli Aktivite Merkezi'ni hizmete açtı.

Yıldırım Belediyesi, toplumun her kesimine olduğu gibi çocuklara yönelik de önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, çocukların eğitim yaşamlarının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle 'Erikli Çocuk Aktivite Merkezi' açıldı. Merkez'de salgın dolayısıyla şimdilik haftada bir gün anne-çocuk etkinlikleri yapılıyor. Bayram sonrasında ise 7-16 yaş grubundaki çocuklara tiyatro-drama, akıl ve zeka oyunları, satranç, mangala, gitar, çocuk korosu, ebru ve resim branşlarında eğitimlerin verilecek. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar katılım belgesi alacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'nin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirmek isteyen ebeveynlerin uğrak noktası olmaya başladığını belirterek, "Salgın dolayısıyla sınıflarda her türlü temizlik ve hijyen önlemlerini aldık. Geleceğe yönelik yaptığımız en büyük yatırımımızın evlatlarımız olduğu bilinciyle, çocuklarımız için pozitif ayrımcılık yaparak, onlarla ilgili olan her şeyi önceliyoruz. Bayramdan sonra da inşallah vakaların azalmasıyla çocuklarımız için rutin branş derslerimizi de başlatacağız. Yıldırım'ın geleceği olan evlatlarımız için değer" dedi. - BURSA

Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Son dakika haber! Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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