Erhan Önal hayatını kaybetti
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Erhan Önal hayatını kaybetti

16.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:53
Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray'da 1985-1992 yıllarında forma giyen Erhan Önal hayatını kaybetti.

Galatasaray'da 1985-1992 yıllarında forma giyen Erhan Önal hayatını kaybetti.

Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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