Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
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Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MERSİN'de Erguvanlar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de Erguvanlar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından şafak vakti 'Erguvanlar Suç Örgütü'ne yönelik "Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. 14 farklı adrese çok sayıdaki ekiple baskın yapıldı. Baskında suç amaçlı örgüt kurma, nitelikli yağma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı verilen A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Z.A., Y.Y. ve Y.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
Son dakika haber! Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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