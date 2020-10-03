Son dakika haber | Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem
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Son dakika haber | Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

03.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:24
Son dakika haber | Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

Son dakika haberine göre Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, bir sürücünün siyah makam aracını özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü yönünde paylaşımlarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Olayın bugün saat 12.45 sıralarında Hacı Bayram Camisi yerleşkesinde Ergezen'in cenazesi esnasında, makam sahibinin araçta bulunmadığı bir anda gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak adli işlem başlatılmış olup özel güvenlik görevlisi Ö.K.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde sağlık kuruluşunca rapor düzenlenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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