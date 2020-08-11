Son dakika haber | Ergani İlçe Emniyet Müdürü İşlek, görevine başladı Gelen son dakika haberlerine göre Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa İşlek, görevine başladı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa İşlek, görevine başladı.

İşlek, ilçede vatandaşın huzur ve güveni için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Ergani'nin tarihi ve kültürüyle güzel ve büyük bir ilçe olduğunu kaydeden İşlek, "Övgüyle bahsedilen ilçemizdeki insanlarımızı ılımlı buldum. Bu bağlamda halkımız, bize kolaylıkla ulaşarak her türlü talep ve sıkıntılarını ulaştırabilirler." dedi.

Kaynak: AA