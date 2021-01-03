Son dakika haber! Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
03.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:52
Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bagür Mahallesi'nde sokak satıcısı olduğu iddia edilen E.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 39 hap, 9 fişek, 18 gram metamfetamin, 230 gram esrar bulundu.
Şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar