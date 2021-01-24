Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor
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Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor

24.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:56

Son dakika haberleri... Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem kayak hem de yamaç paraşütü yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem kayak hem de yamaç paraşütü yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi, ziyaretçilerine doğal güzellikler eşliğinde 4 pistte 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Salgın kuralları çerçevesinde izinli olan sporcular ile turistler, merkeze gelerek kayak ve yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı.

Merkezdeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu soğuk havaya rağmen Erzincan manzarasına karşı uçuş yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkez Müdürü Ali Zaimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa sporlarında Erzincan'ın iddialı olduğunu vurguladı.

Tüm branşlar için yaz ve kış aylarında her türlü parkura sahip olduklarını ifade eden Zaimoğlu, "Bir taraftan kayakçılar, snowbordcular, bir taraftan da yamaç paraşütçüler var. Arkadaşlar da kayağını yapıyor. Gayet güzel bir ortam, hava güzel neşeliyiz, keyifliyiz. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Kovid-19 kuralları çerçevesinde misafirlerin ağırlandığını belirten Zaimoğlu, bu kapsamda her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Sporculardan Emre Aktepe, yamaç paraşütü keyfini doyasıya yaşadığını belirtti.

Yamaş paraşütü denilince akıllara yaz aylarının geldiğini ifade eden Aktepe, "Erzincan Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü sadece yazın yapılan bir spor değil. Kışında Ergan Dağı'nda çok güzel etkinlikler yapabiliyoruz. Bugün de hava mükemmel, Erzincanlılar ve şehir dışından gelenler var. Herkesi Erzincan'a Ergan Dağı'na bekliyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri | Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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