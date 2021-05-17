Son dakika haber... Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haber... Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren 13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini,...
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini,...
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:19:57. #1.14#

title