Son dakika haber... Eren-15 Operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara'ya gönderildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak Ankara'ya gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı