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Turuncu kategoride aranan Mazlum Mat etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turuncu kategoride aranan Mazlum Mat etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristin Turuncu kategoride yer alan Mazlum Mat olduğu tespit edildi.

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristin Turuncu kategoride yer alan Mazlum Mat olduğu tespit edildi.

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildiği açıklandı. Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

Ayrıca, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu da tespit edildi. - ANKARA

Turuncu kategoride aranan Mazlum Mat etkisiz hale getirildi

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