Son dakika haber! Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Son dakika haberlerine göre Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü,5 asker ise yaralandı.