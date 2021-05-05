Son dakika haber! Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede çeşitli zamanlarda operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca ve1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay