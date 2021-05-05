Son dakika haber! Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede çeşitli zamanlarda operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca ve1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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