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Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Posbıyık'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yerine meclis üyesi Gönül Çelik'in vekalet edeceği belirtildi.

Posbıyık da sosyal medya hesabından, "Evde dinleniyorum, iyiyim. Aşılarımı olduğum için hafif geçiriyorum." mesajını paylaştı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Halil Posbıyık, Ereğli, Güncel, Haber

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