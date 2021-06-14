Son dakika haber! Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık."
Son dakika politika haberi: Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık.
Erdoğan: " (Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun