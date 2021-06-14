Son dakika haber! Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık."
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Son dakika haber! Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık."

Son dakika haber! Erdoğan: '(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık.'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık.

Erdoğan: " (Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haber! Erdoğan: "(Yunanistan ile) Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık." - Haberler
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