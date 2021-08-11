Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
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Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...

Son dakika haber... Erdoğan: '(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."

Erdoğan: " (Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale... - Haberler
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