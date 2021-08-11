Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...

Son dakika haberler... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."