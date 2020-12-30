Son dakika haber: Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
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Son dakika haber: Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

30.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:28
Son dakika haber: Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Erdoğan, daha önce de Gültekin ve Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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