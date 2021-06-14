Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
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Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi

Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi. Erdoğan, Biden ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Afganistan'ın yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

"Çok iyi bir görüşme"

Biden, Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini ifade ederek, görüşme ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. - BRÜKSEL

Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi
Son dakika haber: Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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