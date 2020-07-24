Son dakika haber! - Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.
24.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış törenine ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli buradan çıktıktan sonra Fatih'te bir kafede dinlenerek çay içti. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA