Son dakika haber | Erdoğan: "Uyuşturucu kullanımından ilk kez denetimli serbestlik kararı alanların rehabilitasyon ve tedavilerinin ara kontrollerle izleneceği, 5 yıl...
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Son dakika haber | Erdoğan: "Uyuşturucu kullanımından ilk kez denetimli serbestlik kararı alanların rehabilitasyon ve tedavilerinin ara kontrollerle izleneceği, 5 yıl...

02.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:02
Son dakika haber | Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Uyuşturucu kullanımından ilk kez denetimli serbestlik kararı alanların rehabilitasyon ve tedavilerinin ara kontrollerle izleneceği, 5 yıl süreli Bağımlılık Takip Modeli kuruyoruz.

Erdoğan: "Uyuşturucu kullanımından ilk kez denetimli serbestlik kararı alanların rehabilitasyon ve tedavilerinin ara kontrollerle izleneceği, 5 yıl süreli Bağımlılık Takip Modeli kuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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