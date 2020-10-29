Son dakika haber | Erdoğan: "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta"
29.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:15
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta"
Erdoğan: "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten