Son dakika haber: Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik."
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Son dakika haber: Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik."

06.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:35
Son dakika haber: Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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