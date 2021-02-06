Son dakika haber: Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik."
06.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:35
Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.
Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu