Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...
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Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.

07.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor."

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Son dakika haber... Erdoğan: 'Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...

Kaynak: AA

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