Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.
07.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor."
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Kaynak: AA