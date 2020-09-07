Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor." Kaynak: AA