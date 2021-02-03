Son dakika haber! Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"
03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:13
Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"
Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten