Son dakika haber! Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"
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Son dakika haber! Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:13
Son dakika haber! Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"

Erdoğan: "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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