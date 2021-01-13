Son dakika haber | Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."
13.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:46
Son dakika haber... Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır.
Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap