Son dakika haber | Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."
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Son dakika haber | Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."

13.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:46
Son dakika haber | Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır.

Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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