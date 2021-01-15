Son dakika haber! Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası...
15.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:16
Bir son dakika haberine göre Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan