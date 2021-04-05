Son dakika haber: Erdoğan: "TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir."
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Erdoğan: "TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir.
Erdoğan: "TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap