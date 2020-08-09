Son dakika haber! Erdoğan: "Toplam yatırım bedeli 147 milyon lirayı bulan sağlık tesislerimizin şehrimize ve...
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu.
09.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:13
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu.
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Kaynak: AA