Son dakika haber! Erdoğan: "Toplam yatırım bedeli 147 milyon lirayı bulan sağlık tesislerimizin şehrimize ve... Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu. Kaynak: AA