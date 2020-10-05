Son dakika haber! Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına...
05.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:14
Son dakika haberlerine göre Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun