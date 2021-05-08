Son dakika haber! Erdoğan: "Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri...

Son dakika haberler... Erdoğan: "Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz.