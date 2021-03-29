Son dakika haber! Erdoğan: "Son 19 yılda, su konusunda 255 milyar lira yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19 yılda su konusunda 255 milyar yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19 yılda su konusunda 255 milyar yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Erdoğan Twitter hesabından su konusunda yapılan yatırımlara ilişkin grafikli paylaşımında, bugün 1. Su Şurası tanıtımını ve ekonomiye katkısı yıllık 427 milyon lira olan 363 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Şuranın hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımların, su yönetimi ile ilgili hususlarda gelecek nesillere ışık tutacağını belirten Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda, su konusunda 255 milyar lira yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 'KKTC Su Temin Projesi' ile KKTC'ye su ulaştırıldı. 'Boğaz Geçiş Tüneli' ile dünyada ilk kez iki kıta dev su tünelleri ile birleştirildi. 'Çine Adnan Menderes Barajı' ve Konya Ovası 'Mavi Tünel Projesi' ile asırlık hayaller gerçeğe dönüştürüldü. 26 yer altı barajı inşa edildi. 2023 yılına kadar yer altı barajı sayısı 150'ye yükselecek. 21 atık su arıtma tesisi ile günlük 315 bin metreküp suyun tarımsal sulamada yeniden kullanılması sağlanıyor. 600'ü baraj olmak üzere toplam 8 bin 697 tesis ülkemize kazandırıldı. Modern sulama sistemleri ile sulanabilen arazi miktarı 67 milyon dekara ulaştırıldı."

Erdoğan, 262 içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşa yıllık 2 milyar 700 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edildiğini bildirdi.

"Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine 141 kuyu"

Hidroelektrik santralleriyle 44 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitesinin 108 milyar kilovatsaate çıkarıldığını aktaran Erdoğan, tarımsal verimi artırmak için 48 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerinde açılan 141 su sondaj kuyusu ile yaklaşık 1 milyon 285 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildiğini kaydetti.

Afrika'da 9 farklı ülkede 512 adet su kuyusu açıldığını belirten Erdoğan, böylece 1 milyon 850 bin kişiye temiz içme ve kullanma suyu ulaştırıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun