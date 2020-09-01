Son dakika haber | Erdoğan: "Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır.
01.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:23
Erdoğan: "Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır."
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Kaynak: AA