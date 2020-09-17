Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...
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Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...
17.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:26

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Enes Kaplan
Enes Kaplan
AA Editörü

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