Son dakika haber! Erdoğan Putin ile görüştü
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Son dakika haber! Erdoğan Putin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Erdoğan Putin ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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