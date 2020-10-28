Son dakika haber... Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak, şeref meselemizdir (1)

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamberimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamberimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir. Adeta bunlar Haçlı Seferleri'ni yeniden başlatmak istiyor. Siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, milyonlarca Cezayirliyi katleden, Afrika ülkelerine 'elmas var' diye giren ve oradaki insanları katleden? ya siz katilsiniz katil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Hatay'daki terör saldırısı girişimine ilişkin, "Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi, tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Milletimiz her saldırının ardından yeniden iradesine sahip çıktı, ülkeyi yeniden rayına oturttu" dedi.

'BUNLAR HAÇLI SEFERLERİ'Nİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yayınına ilişkin, "Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum, bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten. Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu biliyor ve görüyoruz, hatta bu parlamentonun çatısı altında da olduğunu biliyoruz. Hatta bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar, bu pazarda size yer yok. İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir. Üzüntüm, öfkem şahsıma yapılan saldırıdan değil, Peygamberimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasından dolayı. Peygamberimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir. Biz son nefesimize verdiğimiz gün değil, bu saldırılar karşısında sessiz tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir. Adeta bunlar Haçlı Seferlerini yeniden başlatmak istiyor. Siz değil misiniz Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden, milyonlarca Cezayirliyi katleden, Afrika ülkelerine 'elmas var' diye giren ve oradaki insanları katleden? ya siz katilsiniz katil. Bugün hala aynı şeylerin arayışı içindesiniz, ne işin var senin Lübnan'da?" diye konuştu.

'TERÖRİSTEN MÜSLÜMAN OLMAZ'Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bu çizgilerimiz aşıldığında hiç kimse kusura bakmasın, babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. 2 bin civarında tespit ettiğimiz PKK/YPG'li orada savaşıyor, 'benim onlardan haber im yok' dedi. Ben size haber veriyorum, bunun üzerinde durmanız lazım. Bunlar nereden geliyor biliyor musunuz, Suriye'den oraya ithal. Paşinyan'a bunu söylemesi lazım, aksi takdirde gereği yapılır. Teröristten Müslüman olmaz, Müslümandan da terörist olmaz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya, sokaktan binlerce şahit getirmek lazım, sende o yürek varsa, siyasetçiysen benimle ilgili konuş, biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirir. Yakacak çantalar arıyorsun, yanınızda beyaz Türkler çok, onların yakacak çantaları vardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı