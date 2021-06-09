Son dakika haber | Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz."
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Son dakika haber | Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz."

Son dakika haber | Erdoğan: 'Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz.'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz.

Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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Son dakika haber | Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz." - Haberler
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